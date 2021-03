RECYCLING Ständerat versenkt Steuer auf Kunststoffverpackungen Anders als der Nationalrat will der Ständerat keine Steuer auf bestimmte Kunststoffverpackungen. Er setzt auf eine ganzheitliche Lösung. Damit ist die Steuer vorerst vom Tisch. 16.03.2021, 10.21 Uhr

Es wird in der Schweiz vorerst keine Steuern auf bestimmte Kunstoffverpackungen geben. Keystone

(abi) Der Ständerat will keine Steuer auf Einweg-Kunststoffverpackungen für Getränke und Reinigungsmittel einführen, die weniger als 25 Prozent Kunststoff-Rezyklat enthalten. Das hat er am Dienstag entschieden und eine entsprechende Motion der nationalrätlichen Umweltkommission abgelehnt. Diese ist damit erledigt. Der Nationalrat hatte der Motion in der Wintersession noch zugestimmt.