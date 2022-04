Trotz Kälte: Tausende gehen in Bern für Frieden auf die Strasse

Kundgebung Trotz eisiger Temperaturen: Tausende gehen in Bern für Frieden auf die Strasse Über 70 Organisationen haben zur nationalen Friedenskundgebung in Bern aufgerufen. Die Menschen kamen zahlreich. Tausende trotzten Kälte, Regen und Schnee. 02.04.2022, 15.25 Uhr

Die Kälte konnte den Kundgebungsteilnehmern nichts anhaben. Amnesty Schweiz/Twitter

«Frieden jetzt», «Menschen auf der Flucht schützen» oder «Stop the war»: Die Botschaften auf den Schildern und Bannern war klar: Die Menschen riefen am Samstag in Bern zum Frieden und einer Beendigung des Krieges in der Ukraine auf. Trotz Kälte und Schnee versammelten sich mehrere Tausend Menschen auf der Schützenmatte.