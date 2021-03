Kundgebung Rund 150 feministische Aktivistinnen demonstrieren in Zürich In Zürich haben rund 150 Frauen und feministische Aktivistinnen an einer unbewilligten Demonstration teilgenommen. Die Polizei reagierte mit Wegweisungen und Personenkontrollen. 20.03.2021, 16.38 Uhr

Rund 150 Aktivistinnen zogen am Samstag Nachmittag durch die Zürcher Innenstadt. Die Aktion war unbewilligt. Keystone

(gb) Die feministische Bewegung in Zürich hat sich erneut auf die Strasse gewagt. Am Samstag nahmen laut Polizeiangaben rund 150 Personen an der unbewilligten Demonstration durch den Kreis 4 teil. Dazu aufgerufen hatte unter andere das feministische Streikkollektiv Zürich. Auf Twitter schrieben sie, dass sich ihre Wut seit dem Weltfrauentag vom 8. März vergrössert habe.