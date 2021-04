Kritik Klimastreik ist verantwortlich für falsche Banksy-Bilder Vergangene Woche sind in Zürich und Basel zwei vermeintliche Bilder des Streetart-Künstlers Banksy aufgetaucht. Nun hat sich der Klimastreik zu den Fälschungen bekannt. 13.04.2021, 11.36 Uhr

Der «Banker with Cigar» im Stile von Banksy soll auf die Investitionen in fossile Energieträger aufmerksam machen. Bild: Klimastreik

(abi) Die Bilder tauchten am Hauptgebäude der UBS in Zürich sowie in der aktuellen Banksy-Ausstellung in Basel auf. Sie zeigen einen Banker mit brennender Erde. Das Bild «Banker with Cigar» mache auf die fortlaufenden Investitionen in fossile Energieträger durch Finanzinstitute aufmerksam, teilte Klimastreik Schweiz am Dienstag in einer Mitteilung mit.