Kriminalstatistik Digitale Straftaten nahmen 2021 um fast einen Viertel zu In der Schweiz wurden letztes Jahr 30'351 Straftaten mit einer digitalen Komponente registriert – 24 Prozent mehr als im Vorjahr. In den meisten Fällen handelte es sich um Cyberkriminalität. Peter Walthard 28.03.2022, 09.15 Uhr

Die Cyberkriminalität stieg im vergangenen Jahr stark an. Besonders häufig waren Betrug und Identitätsdiebstahl. (Symbolbild) Keystone

Im Durchschnitt wurden in der Schweiz 2021 täglich 83 digitale Straftaten begangen. Dies meldete das Bundesamt für Statistik (BFS) am Montag. Am stärksten zugenommen hat dabei der Cyberbetrug. In 6884 Fällen wurden auf Kleinanzeigenportalen bestellte und bezahlte Waren nicht geliefert. In 6670 Fällen wurden Online-Zahlungssysteme oder eine fremde Identität missbraucht, um einen Betrug zu begehen. Insgesamt zählt das BFS 30'351 Straftaten mit einer digitalen Komponente, 88 Prozent davon werden als Cyberkriminalität klassifiziert. Im Vorjahr 2020 waren es noch 24'398 Fälle. Dies entspricht einer Zunahme um 24 Prozent.