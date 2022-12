Kriminalität Viola Amherd schnappt sich das neue Bundesamt für Cybersicherheit Der Bundesrat möchte die Kräfte gegen Cyberangriffe bündeln. Aus dem heutigen nationalen Zentrum für Cybersicherheit wird ein Bundesamt. Dieses wird neu im Verteidigungsdepartement angesiedelt. Reto Wattenhofer Aktualisiert 02.12.2022, 15.24 Uhr

Verteidigungsministerin Viola Amherd stellte die Pläne für ein neues Bundesamt für Cybersicherheit vor. Keystone

Cyberangriffe auf Behörden, Firmen und Privaten zählen auch in der Schweiz zu den verbreitetsten Sicherheitsrisiken. Es erstaunt deshalb nicht, dass die Bedeutung der Cybersicherheit in den letzten Jahren auch für Behörden und die Politik stetig zugenommen hat. Bereits im Mai hatte der Bundesrat deshalb beschlossen, das Nationale Zentrum für Cybersicherheit (NCSC) in ein Bundesamt zu überführen.