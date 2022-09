Kriminalität Bankomaten gesprengt: Bundesanwaltschaft klagt Rumänen an Die Schweiz geht zunehmend juristisch gegen international aktive Bankomaten-Bomber vor. Nun hat die Bundesanwaltschaft gegen einen 38-jährigen Rumänen Anklage eingereicht. Er soll zwei Bankomaten im Kanton Schaffhausen gesprengt haben. 02.09.2022, 10.33 Uhr

Die Zahl der Bankomatensprengungen in der Schweiz nimmt zu. Im Bild der Tatort in Sevelen SG. Archivbild: Reto Vincenz, Dezember 2019

Die beiden Vorfälle ereigneten sich 2021. Im Februar erbeutete der Beschuldigte in Wilchingen 37'000 Franken und knapp 9000 Euro. Wenig erfolgreich lief es im April in Buchberg. Trotz Sprengung eines Bankomaten gelang es dem Rumänen nicht, das Bargeld zu entwenden. Hoch war dagegen der Sachschaden von über 200'000 Franken.

Bei beiden Sprengungen sei die Wucht der Explosion «immens» gewesen, betont die Bundesanwaltschaft in ihrer Mitteilung vom Freitag. Der Beschuldigte habe dadurch «Verletzungen von Personen und Schäden an fremdem Eigentum zumindest billigend in Kauf» genommen. Durch die «hochexplosive Sprengladung» hätten weitaus grössere Sachschäden eintreten und auch Menschen «von herumgeschleuderten Gebäudeteilen oder herumfliegenden Glasscherben» verletzt werden können.

Mann hatte Komplizen

Die Bundesanwaltschaft hat den Mann beim Bundesstrafgericht in Bellinzona angeklagt. Zur Last gelegt werden ihm Gefährdung durch Sprengstoffe und giftige Gase in verbrecherischer Absicht, qualifizierter Diebstahl, qualifizierte Sachbeschädigung und Hausfriedensbruch. Gemäss Mitteilung hat der Beschuldigte die Taten nicht alleine begangen. Trotz umfangreicher Ermittlungen konnten jedoch keine Komplizen identifiziert werden.

Dank umgehend eingeleiteter Ermittlungen konnte der Mann in Ungarn verhaftet und an die Schweiz ausgeliefert werden. Seither befindet er sich in Untersuchungshaft. Die Strafanträge gibt die Bundesanwaltschaft an der Hauptverhandlung bekannt. Bis zum Vorliegen eines rechtskräftigen Urteils gilt die Unschuldsvermutung. (rwa)