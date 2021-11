Kriminalität Gefängnis und gemeinnützige Arbeit: Ein Fünftel weniger Strafen vollzogen Der Vollzug von Sanktionen ist in der Schweiz im Jahr 2020 um knapp 21 Prozent zurückgegangen. Davon betroffen waren etwa 11'000 Personen. Die meisten mussten ins Gefängnis. 15.11.2021, 09.10 Uhr

Die Zahl der Gefängnisinsassen sank gegenüber dem Vorjahr um 6 Prozent. (Symbolbild) Keystone

In der Schweiz wurden im vergangenen Jahr an 10'945 Personen Strafen und Massnahmen vollzogen. 2019 waren es noch 13'810 Betroffene, wie das Bundesamt für Statistik (BFS) am Montag mitteilte. Gut zwei Drittel wurden in eine Justizvollzugseinrichtung eingewiesen, 86 Prozent davon Männer.