Keine Verletzten aus Ukraine: Kritik vom Pflegepersonal

Kriegsverwundete «Nicht mit humanitärer Tradition vereinbar»: Pflegepersonal kritisiert Entscheid, keine Verletzten aus der Ukraine aufzunehmen Der Verband der Schweizer Pflegenden übt harsche Kritik am Bundesrat: Es sei «humanitär zwingend geboten», verletzte und kranke Menschen aus der Ukraine aufzunehmen. Ann-Kathrin Amstutz 20.07.2022, 19.17 Uhr

In einem offenen Brief an den Bundesrat äussert das Pflegepersonal seinen Unmut. Keystone

Das Aussendepartement (EDA) will keine ukrainischen Verwundeten und Kranken aufnehmen und in den Schweizer Spitälern pflegen lassen. Am Montag wurde bekannt, dass die Schweiz eine entsprechende Anfrage der Nato ausgeschlagen hat – mit Verweis auf die Neutralität. Das kam in breiten politischen Kreisen schlecht an. Aussergewöhnlich ist jedoch, dass nun auch das Pflegepersonal seine Stimme erhebt – und den EDA-Entscheid harsch kritisiert.

Wie der Schweizer Berufsverband der Pflegefachfrauen und Pflegefachmänner am Mittwochabend in einer Mitteilung schreibt, «lässt sich der Entscheid nicht mit der humanitären Tradition und den völkerrechtlichen Verpflichtungen der Schweiz vereinbaren». Mit einem offenen Brief wendet sich der Verband direkt an den Bundesrat – und bittet ihn, auf seinen Beschluss zurückzukommen.

Es gehe um die Aufnahme von verletzten und kranken Menschen aus der Ukraine, die «dringender medizinischer Behandlung bedürfen». Wegen neutralitätspolitischer Bedenken darauf zu verzichten, ist für den Berufsverband der Pflegenden «nicht nachvollziehbar».

Pflegeverband: «Behandlung von Verletzten ist zwingend geboten»

Als Folge von vielfach belegten Verletzungen des Kriegsvölkerrechts (wie der Zerstörung von Spitälern) stehe das ukrainische Gesundheitswesen vor dem Kollaps. Verwundete Soldaten und Zivilistinnen, aber auch Menschen, die an schweren Krankheiten leiden, könnten nicht angemessen oder gar nicht behandelt werden.

Der Pflegeverband erklärt sich «solidarisch mit unseren ukrainischen Kolleg:innen, die mutig und unermüdlich alles geben, um unter schwierigen und gefährlichen Umständen die pflegerische Versorgung aufrechtzuerhalten». Obwohl man sich der aktuellen Belastungen des Schweizer Gesundheitswesens wohl bewusst sei, steht es für den Pflegeverband ausser Frage, «dass die Aufnahme und Behandlung verletzter oder kranker Menschen aus der Ukraine prioritär und humanitär zwingend geboten ist».