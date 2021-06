Kriegsmaterial Ständerat will den Export von Kriegsmaterial einschränken Der Ständerat spricht sich für den Gegenvorschlag zur Korrektur-Initiative aus. Gleichzeitig streicht er eine Hintertüre, die sich der Bundesrat beim Kriegsmaterial-Export offen lassen wollte. André Bissegger 03.06.2021, 10.43 Uhr

Der Ständerat will Kriegsmaterialexporte auf Gesetzesstufe regeln. (Symbolbild) Keystone

Der Bundesrat will die Ausfuhrpraxis von Kriegsmaterial verschärfen. Zwar empfiehlt er die Volksinitiative «Gegen Waffenexporte in Bürgerkriegsländer (Korrektur-Initiative)» zur Ablehnung, er stellt ihr aber einen indirekten Gegenvorschlag gegenüber und will das Kriegsmaterialgesetz ändern.