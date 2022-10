Deutsche Munition für Ukraine: Schweiz muss erneut entscheiden

Kriegsmaterial Schweiz muss erneut über deutsche Munition für Ukraine entscheiden Deutschland möchte der Ukraine Munition für den Flugabwehrpanzer Gepard liefern. Im Frühling hatte die Schweiz die Weiterausfuhr der Munition untersagt. Die Ukraine macht nun geltend, sie schütze mit den Panzern eine «humanitäre Mission». Peter Walthard und Reto Wattenhofer 26.10.2022, 17.34 Uhr

Die Munition dazu kommt aus der Schweiz: Deutscher Bundeskanzler Olaf Scholz vor Flugabwehrkanonenpanzer Gepard. Keystone

Die Schweiz soll Deutschland nun doch erlauben, Munition für den Flugabwehrkanonenpanzer Gepard in die Ukraine zu schicken. Möglich werden soll dies durch einen diplomatischen Schachzug: Kiew soll die Munition nicht zur Verteidigung des ukrainischen Territoriums erhalten, sondern um den Getreideexport aus der Ukraine zu sichern. Dies berichtete am Mittwoch der Tages-Anzeiger. VBS-Sprecher Lorenz Frischknecht bestätigte gleichentags gegenüber CH Media: «Deutschland hat sich mit einem Gesuch an das Verteidigungsdepartement VBS gewendet.»