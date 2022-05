Schweizerische Flüchtlingshilfe will neuen Schutzstatus

Kriegsgeflüchtete «Humanitärer Schutz»: Schweizerische Flüchtlingshilfe fordert neuen Schutzstatus Die Ungleichbehandlung von Geflüchteten ist der Flüchtlingshilfe ein Dorn im Auge. Deshalb soll per Gesetz ein neuer Schutzstatus geschaffen werden, fordert sie in einem Positionspapier. Ann-Kathrin Amstutz 30.05.2022, 17.45 Uhr

Die Schweizerische Flüchtlingshilfe will den F-Ausweis abschaffen und einen neuen Status unter dem Namen «humanitärer Schutz» einführen. Damit sollen Ungleichbehandlungen unter Geflüchteten vermieden werden. Keystone

Die Schweizerische Flüchtlingshilfe (SFH) will den F-Ausweis für vorläufig aufgenommene Ausländerinnen und Ausländer abschaffen und durch einen neuen Schutzstatus ersetzen, «der eine rasche und nachhaltige Integration ermöglicht». Die SFH schlägt vor, den neuen Status als «humanitären Schutz» zu bezeichnen. So steht es in einem Positionspapier, das die Flüchtlingshilfe am Montag veröffentlicht hat.