Bundesrat: Schweiz übernimmt Sanktionen gegen Russland

Krieg in der Ukraine Der Bundesrat zieht nach: Das sind die Sanktionen gegen Russland An seiner ausserordentlichen Sitzung ist der Bundesrat auf seinen Nicht-Entscheid vom vergangenen Donnerstag zurückgekommen: Er will nun doch die Sanktionen der EU übernehmen, friert diverse Konti ein und sperrt den Luftraum für russische Flüge. Michael Graber und Dario Pollice Aktualisiert 28.02.2022, 14.46 Uhr

Der Bundesrat schliesst sich den EU-Sanktionen nun doch an. Keystone

Der innen- und aussenpolitische Druck auf den Bundesrat zeigt Wirkung. Nun will die Schweiz doch den Sanktionskatalog der EU übernehmen. Noch am vergangenen Donnerstag wollte die Landesregierung nichts davon wissen. Damals verwies der Bundesrat mit Blick auf die Neutralität, dass er Massnahmen zur Verhinderung der Umgehung von Sanktionen ergreifen wollen. Jetzt geht die Schweiz deutlich weiter und dies mit sofortiger Wirkung, wie der Bundesrat am Montag bekannt gab.

Konkret sind nun diverse Vermögen von Personen und Unternehmen gesperrt. Ebenfalls vollzieht die Schweiz «auch die Finanzsanktionen, welche die EU gegen den russischen Präsidenten Vladimir Putin, Premierminister Mikhail Mishustin und Aussenminister Sergey Lavrov verhängt hat», wie es in einer Mitteilung heisst. Dies sei eine Reaktion «auf die schwerwiegenden Verstösse gegen das Völkerrecht, für die diese Personen verantwortlich sind.»

Wie erklärte die Landesregierung diese Kehrtwende? Bundespräsident Ignazio Cassis sagte vor den Medien, dass es sich um einen einmaligen Schritt für die Schweiz handle, «dessen Folgen wir genau prüfen mussten». Zudem habe die Völkerrechtsdirektion kontrollieren müssen, ob die Neutralität der Schweiz tangiert werde. Dies sei nicht der Fall. Die neu getroffenen Sanktionen haben laut Cassis zudem ein Ziel: «Die russische Führung zum Umdenken zu bewegen.»

Schweizer Luftraum wird gesperrt für russische Flüge

Weiter hat der Bundesrat entschieden, dass die Visaerleichterungen für Russinnen und Russen «teilweise suspendiert» werden. Einzig Inhaber und Inhaberinnen eines Diplomatenpasses dürfen ohne Visa einreisen. Darüber hinaus wurden fünf Personen mit einem Einreiseverbot belegt.

Wie Justizministerin Karin Keller-Sutter vor den Medien erklärte, handelt es sich dabei um Oligarchen, die dem Präsidenten Putin nahestehen und wirtschaftlich eng mit der Schweiz verflochten sind. Allerdings verfügten sie über keinen Aufenthaltsstatus für die Schweiz. «Aus Gründen des Persönlichkeitsschutzes können wir die Namen nicht nennen», so Keller-Sutter.

Überdies ist der Schweizer Luftraum für alle Flüge aus Russland und für alle Flugbewegungen von Luftfahrzeugen mit russischer Kennzeichnung gesperrt. Dies betrifft sowohl Linienflüge als auch Privatjets. Auch dies geschieht laut dem Bundesrat im Einklang mit anderen europäischen Staaten. Diplomatische, medizinische und humanitäre Flüge sind von der Massnahme ausgenommen.

Härtere Gangart gegenüber Russland Nationalrat verabschiedet Erklärung Zum Auftakt der Frühjahrssession hat sich auch der Nationalrat für eine härtere Gangart gegenüber Russland ausgesprochen. Er verabschiedete eine Erklärung seiner Staatspolitischen Kommission, die den Bundesrat auffordert, die EU-Sanktionen vollständig zu übernehmen. Der Entscheid dazu fiel mit 147 zu 41 Stimmen bei 8 Enthaltungen. Das Anliegen war parteipolitisch sehr breit abgestützt. Einzig die SVP stellte sich gegen die Erklärung. Sie argumentierten mit der Neutralität der Schweiz. (rwa)

Einen Automatismus für künftige Sanktionsübernahmen sei dies aber nicht, lässt der Bundesrat verlauten: «Wie bisher wird die Schweiz jedes weitere Sanktionspaket der EU einzeln prüfen.»

In den nächsten Tagen werde «die Schweiz rund 25 Tonnen Hilfsgüter im Wert von acht Millionen Franken» liefern. Die Hilfsgüter seien für die ukrainische Bevölkerung in der Ukraine und in den Anrainerstaaten vorgesehen. Zuerst wird sie nach Warschau geliefert, nachher würde die Verteilung «durch Mitarbeitende des Schweizerischen Korps für humanitäre Hilfe begleitet», so der Bundesrat.