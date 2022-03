Krieg 16'500 geflohene Ukrainerinnen und Ukrainer sind in der Schweiz registriert Alleine zwischen Freitag und Sonntag wurden in der Schweiz 2000 Geflüchtete neu registriert. Knapp 10'000 Mal wurde mittlerweile der Schutzstatus S gewährt. 27.03.2022, 15.26 Uhr

Bundesrätin Karin Keller-Sutter besucht das Bundesasylzentrum in Basel. Keystone

Auch über das Wochenende sind zahlreiche Geflüchtete aus der Ukraine in der Schweiz angekommen. Wie das Staatssekretariat für Migration (SEM) auf Twitter schreibt, sind bis am Sonntag insgesamt 16'502 Ukrainerinnen und Ukrainer auf der Flucht vor dem Krieg in der Schweiz registriert worden. Am Freitag waren es noch 2000 Personen weniger.