Längere Lebensdauer von Produkten: Neue Koalition gebildet

Nachhaltigkeit Neue Koalition will Lebensdauer von Produkten verlängern 14 Organisationen bündeln ihre Kräfte, um die Kreislaufwirtschaft voran zu bringen. Dazu gehört, dass die Lebensdauer von Produkten verlängert wird. 10.10.2022, 12.00 Uhr

Reparieren statt wegwerfen: Eine neue Koalition will die Lebensdauer von Produkten verlängern. (Symbolbild) Keystone

Reparieren, wiederverwenden und -aufbereiten: Wenn es nach der neuen Koalition «Lang leben unsere Produkte» geht, hinkt die Schweiz beim Aufbau einer «echten Kreislaufwirtschaft» hinterher. Das teilte die am Montag gegründete Allianz mit. Die Schweiz konzentriere sich vor allem darauf, Abfälle zu sortieren und zu verwerten. «Kreislaufwirtschaft ist aber nicht nur Recycling.» Dieses könne den «übermässigen Verbrauch» von Ressourcen und die «erheblichen Auswirkungen» auf die Umwelt und das Klima nicht genug verringern.

Daher haben sich 14 Organisationen aus der ganzen Schweiz zusammengeschlossen, um ihre Kräfte zu bündeln und eine «ambitionierte Kreislaufwirtschaft» zu unterstützen. Dazu gehören Greenpeace, Travail Suisse oder die Associazione consumatrici e consumatori della Svizzera italiana.

Mehr Ehrgeiz von der Politik

Das Gründungsdatum ist kein Zufall: Am gleichen Tag beugte sich die nationalrätliche Umweltkommission erneut über die Revision des Umweltschutzgesetzes. Die Koalition wünscht sich in dieser Hinsicht «noch mehr Ehrgeiz». Dem Text mangle es etwa an Präzision, Anreizmechanismen für eine längere Nutzungsdauer, quantifizierten Zielen und Kontrollmechanismen, heisst es weiter.

Die Koalition macht sich dafür stark, dass die Lebensdauer von Konsumgütern verlängert wird. Zudem soll ein gesetzlicher Rahmen geschaffen werden und Konsumentinnen und Konsumenten sollen künftig einen «einfachen und erschwinglichen Zugang zu Reparatur und Wiederverwendung» haben. Ausserdem sollen die Akteure der Kreislaufwirtschaft und die von Schweizer Unternehmen eingegangenen Verpflichtungen zur Förderung der Kreislaufwirtschaft unterstützt und sichtbar gemacht werden.

Für die Koalition ist klar: «Die Verlängerung der Lebensdauer von Konsumgütern bietet ökologische, ökonomische und soziale Vorteile.» Daher sollte bereits bei der Produktentwicklung über den gesamten Lebenszyklus des Konsumguts nachgedacht werden. Und darüber, wie die Nutzungsdauer verlängert werden kann. (abi)