Krankenkassen-Prämien: Anstieg um 6,6 Prozent in der Schweiz

Kostenexplosion Prämienschock: Krankenkassen-Prämien steigen stark – in allen Kantonen und durchschnittlich um 6,6 Prozent 334,70 Franken beträgt die mittlere monatliche Prämie im 2023. Das ist markant mehr als im laufenden Jahr. Gründe für den Anstieg sind die Kosten der Corona-Pandemie und ein Nachholeffekt. Ann-Kathrin Amstutz Jetzt kommentieren 27.09.2022, 14.00 Uhr

Die Kosten im Gesundheitswesen steigen markant. Deshalb erwartet die Versicherten im 2023 ein Prämiensprung von durchschnittlich 6,6 Prozent. Keystone

Statt einem totalen Prämienschock ist es nun nur noch ein Schöckchen. Nachdem in den letzten Tagen über Prämienanstiege von mehr als 10 Prozent gemutmasst wurde, sind es nun im schweizweiten Durchschnitt 6,6 Prozent. Trotzdem: Auch das ist ein gewaltiger Anstieg, der vor allem Haushalte mit niedrigem Einkommen stark treffen wird.

Wie das eidgenössische Innendepartement (EDI) am Dienstag publik macht, steigen die monatlichen Prämien 2023 auf 334,70 Franken – im Schnitt über alle Kantone und Altersgruppen. Die mittlere Prämie für Erwachsene steigt auf 397,20 Franken (plus 6,6 Prozent), jene für junge Erwachsene bis 25 Jahre auf 279,90 Franken (plus 6,3 Prozent). Die Prämie für Kinder steigt auf 105 Franken (plus 5,5 Prozent).

Diesmal gibt es keinen Kanton, der dem Prämienschock entkommt. Besonders hart trifft es die Versicherten im Kanton Neuenburg: Dort steigen die Prämien durchschnittlich um 9,5 Prozent. Auch im Kanton Tessin fällt der Schock mit einem Plus von 9,2 Prozent hart aus.

Wer schon hohe Prämien hat, kommt glimpflicher davon

Hohe Aufschläge gibt es auch in den beiden Appenzell: plus 9,3 Prozent in Innerrhoden und plus 8,1 Prozent in Ausserrhoden. Jedoch haben die Innerrhoder mit 233,2 Franken noch immer die schweizweit tiefste Prämie. Auch in Ausserrhoden kommen die Versicherten mit 287,4 Franken pro Monat noch gut weg.

Vergleichsweise aufatmen dürfen die Versicherten im Kanton Basel-Stadt: Dort schlagen die Prämien «nur» um 3,9 Prozent auf. Allerdings zahlen die Baslerinnen und Basler mit durchschnittlich 426,4 Franken weiterhin die schweizweit höchsten Prämien. Ähnlich sieht es im Kanton Genf aus: Zwar fällt der Anstieg mit 4,7 Prozent vergleichsweise gering aus. Doch mit 410,2 Franken hat Genf die schweizweit zweithöchsten Prämien.

In den Pandemiejahren waren die Prämien nicht kostendeckend

Wie Gesundheitsminister Alain Berset an einer Pressekonferenz sagte, sei die Prämienerhöhung «mit der Teuerung schwer zu tragen – aber unvermeidlich». Denn die Prämien müssten die steigenden Gesundheitskosten decken. Besonders in den Pandemiejahren 2021 und 2022 war dies aber nicht der Fall.

«Es bleibt ein zentrales Anliegen, das Wachstum zu bremsen», betonte Berset. Man ergreife verschiedene Massnahmen, um die Prämienbelastung zu verringern. Der Bund stelle 2023 auch einen höheren Betrag für die Prämienverbilligung zur Verfügung: über drei Milliarden Franken.

Gesundheitsminister Berset verteidigt den massiven Prämienanstieg. CH Media

Verantwortlich für den Kostenanstieg ist zum einen die Covid-19-Pandemie, die das Gesundheitssystem laut Innendepartement «stark beansprucht» hat. Sowohl in Form von direkten Kosten, etwa für die Spitalbehandlung von schwer Kranken, aber auch durch indirekte Kosten wie verschobene Eingriffe.

Dieser Nachholeffekt habe ab der zweiten Hälfte 2021 «stark zugenommen», so das EDI. Auch im ersten Halbjahr 2022 setzte sich das Kostenwachstum fort. Deshalb sei ein Nachholprozess im Jahr 2023 nach den gesetzlichen Vorgaben «zwingend erforderlich», heisst es vom EDI.

Der Reserven-Abbau wird zum Bumerang

Der massive Prämienanstieg kommt nicht unerwartet. Schon im Mai häuften sich die Stimmen, die vor einem Prämiensprung warnten. Es entbrannte denn auch eine Debatte, ob man den Anstieg hätte abfedern können. Etwa mit einer klügeren politischen Lösung, was die Reserven der Krankenversicherer betrifft: Vor einem Jahr hat der Bundesrat den Druck erhöht und die Versicherer gemahnt, die Reserven stärker abzubauen. So sanken die Prämien schweizweit leicht – zum ersten Mal seit Jahren.

Dies erweist sich in den Augen vieler nun als Bumerang: Schon im letzten Herbst machte sich ein markanter Kostenanstieg bemerkbar. Doch dieser wurde von den Kassen – ziemlich widerwillig – über den Reserven-Abbau kompensiert. Davon profitierten die Versicherten, aber nur kurzfristig: 2023 folgt nun der Kostenhammer.

Die Kosten im Gesundheitswesen steigen stetig an. Unter anderem unnötige Operationen werden dafür verantwortlich gemacht. (Symbolbild) Reto Martin

Ob man den Prämienschock schon letztes Jahr hätte abfedern können oder nicht: Die Tatsache bleibt, dass die Kosten im Gesundheitswesen ansteigen. Das schlägt sich zwangsläufig auf die Prämien nieder. Wenn die Prämien langfristig bezahlbar bleiben sollen, führt kein Weg daran vorbei, die Kosten im Gesundheitssystem einzudämmen.

