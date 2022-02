Strassennetz kostet den Bund rund 9.5 Milliarden Franken

Kosten Strassennetz kostet den Bund 9,4 Milliarden Franken Die Schweizer Strasseninfrastruktur verschlingt auch weiterhin beinahe 10 Milliarden Franken pro Jahr. Dabei gibt es grosse regionale Unterschiede. 04.02.2022, 09.15 Uhr

8,1 Milliarden Franken entfielen auf den motorisierten Strassenverkehr. Keystone

9,4 Milliarden Franken. So viel kostete der Unterhalt, der Bau und der Betrieb der Schweizer Strasseninfrastruktur 2019 Bund, Kantone und Gemeinde. Das sind 0,3 Prozent weniger als noch 2018, wie das Bundesamt für Statistik am Freitag mitteilt. Von den Gesamtkosten fielen «8,1 Milliarden aufgrund des motorisierten Strassenverkehrs an», wie es in der Mitteilung heisst.

Demgegenüber stehen 8,7 Milliarden Franken, die die öffentliche Hand durch verschiedenen Steuern und Abgaben des motorisierten Strassenverkehrs eingenommen hat. Der Grossteil davon über die Mineralölsteuer, aber auch die Vignette und Parkgebühren sind hier eingerechnet.

Bei den Ausgaben pro Kilometer Kantonsstrasse gibt es grosse regionale Unterschiede. Während die Westschweiz in der Tendenz (mit Ausnahme von Genf) weniger als 150'000 Franken pro Strassenkilometer aufgewendet wird, steigen die Kosten ab der Innerschweiz in Richtung Osten an. Spitzenreiter sind hier Zug, Schwyz und St.Gallen. In allen drei Kantonen wurden mehr als 250'000 Franken pro Kilometer Kantonsstrasse aufgewendet. (mg)