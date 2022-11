Senioren am Steuer als Risiko: BFU will System anpassen

Fahrtauglichkeit Ab 75 alle zwei Jahre zum Arzt? Jetzt zeigt sich, das bringt nichts Die Autofahrer in der Schweiz müssen ab 75 Jahren alle zwei Jahre zur Kontrolle. Den erhofften Sicherheitsgewinn bringen die Untersuchungen gemäss Beratungsstelle für Unfallverhütung aber nicht. 5 Kommentare 10.11.2022, 15.00 Uhr

Ältere Menschen am Steuer haben ein höheres Unfallrisiko. (Symbolbild) Keystone

Seniorinnen und Senioren am Steuer sind eine Herausforderung für die Unfallprävention. Der Grund: Sie haben bei Unfällen ein höheres Risiko für schwere und tödliche Verletzungen. Gleichzeitig verursachen ältere Personen am Steuer wegen Leistungseinschränkungen und Erkrankungen überdurchschnittlich viele Unfälle – ihr Risiko steigt gemäss Beratungsstelle für Unfallverhütung (BFU) um das Fünffache. Sie befürchtet, dass mit dem soziodemografischen Wandel die Unfallzahlen weiter ansteigen werden, wie sie am Donnerstag mitteilte.

Allerdings ist Autofahren für viele Seniorinnen und Senioren wichtig für ihre Mobilität. Um ihre Fahreignung zu prüfen, müssen sie sich ab 75 Jahren in der Schweiz alle zwei Jahre einer medizinischen Kontrolluntersuchung unterziehen.

Die Alterslimite gilt noch nicht so lange: Das Parlament hatte sie erst 2016 um fünf Jahre erhöht, seit 2019 ist sie in Kraft. Initiant war der damals 74-jährige Aargauer SVP-Nationalrat Maximilian Reimann. Er begründete sein Anliegen mit der höheren Lebenserwartung. «Inzwischen sind wir geistig ebenso wie körperlich gesünder und fitter», sagte er in der Debatte.

BFU findet andere Massnahmen besser

Nun hat die BFU dieses System umfassend untersucht. Ihr Fazit: «Die medizinischen Kontrolluntersuchungen sind zwar breit akzeptiert, bringen jedoch nicht den erhofften Sicherheitsgewinn.» Daher schlägt die Beratungsstelle vor, dass System schlanker zu gestalten. Von einer Abschaffung will sie aber nichts wissen – zumindest vorerst.

So solle erst untersucht werden, wie sich die Erhöhung des Alters auf das Unfallgeschehen ausgewirkt habe. Auch brauche es ein alternatives Untersuchungssystem, das zuerst aufgebaut werden müsse. Die BFU denkt dabei etwa an gezielte, reaktive Abklärungen bei bestimmten Auffälligkeiten.

Daneben fordert sie, dass auf technischer Ebene die «konsequente und richtige Benützung» von Sicherheitsassistenten im Auto gefördert werden. Auch setzt sie auf «weniger komplexe, selbsterklärende und fehlerverzeihende» Strassen – auch wenn die Umsetzung viel Zeit benötige. Schneller realisieren lassen sich dagegen Tempo-30-Zonen. «Tieferes Tempo reduziert unter anderem die mentale Belastung beim Autofahren», heisst es weiter. Dies komme insbesondere den älteren Autolenkenden zugute. (abi)

5 Kommentare Daniel Billeter vor etwa einer Stunde 13 Empfehlungen Angesichts des überlasteten Gesundheitswesens wäre es Zeit, den Unsinn abzuschaffen, da er keinen Sicherheitsgewinn bringt. Vielleicht wäre eine Kontrollfahrt in einem Fahrsimulator ein besseres Mittel, um die Fahrtüchtigkeit zu überprüfen. 13 Empfehlungen Walter Bachmann vor 17 Minuten 4 Empfehlungen im Artikel heisst es Seniorinnen und Senioren verursachen ausserordentlich viele Unfälle. Was ist mit den hirnlosen Junglenkern welche ihre PS starken Fahrzeuge nicht im Griff haben? 4 Empfehlungen Alle Kommentare anzeigen