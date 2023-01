SRF-Club debattiert über Corona-Leaks: Indiskretionen mit System

Kontakte zu Ringier «Die Indiskretionen hatten System»: «SRF Club» debattiert über Corona-Leaks und Berset «Es stinkt so richtig», «absolut inakzeptabel»: Die Parlamentarier Alfred Heer und Benedikt Würth schossen im «Club» auf SRF gegen Bundesrat Berset. Dagegen hielt SP-Nationalrat Fabian Molina. Für ihn ist vieles an der Geschichte bisher «Spekulation». Gina Bachmann Jetzt kommentieren 18.01.2023, 09.45 Uhr

Alfred Heer bekräftigte im Club von SRF seine Rücktrittsforderung an Alain Berset. Screenshot/SRF

Was wusste Alain Berset? Und wie gravierend sind die Indiskretionen seines damaligen Kommunikationschefs, Peter Lauener, die CH Media am Wochenende publik gemacht hat? Für SVP-Nationalrat Alfred Heer ist klar, dass es sich um «systematische Verletzungen» des Amtsgeheimnisses handelt, wie er am Dienstagabend in der Sendung «Club »auf SRF sagte. «Es wäre besser, Alain Berset würde zurücktreten.»

Auch für Mitte-Ständerat Benedikt Würth ist stossend, dass der Kontakt zwischen Lauener und dem CEO von Ringier, Mark Walder, offenbar von einer «Regelmässigkeit» geprägt war. «Wir hatten während Monaten ein Muster, ein System aus Indiskretionen. Das ist absolut inakzeptabel». Für die Zusammenarbeit in einer Regierung sei dies ein «kolossaler Vertrauensschaden», so der ehemalige St.Galler Regierungsrat. «Man kann keine Regierungssitzung führen, wenn man Angst hat, dass schon vor dem Entscheid alles an die Medien kommt».

Molina: Alle wissen, dass Indiskretionen normal sind

SP-Nationalrat Fabian Molina hingegen stellte den Mailverkehr zwischen Bersets Departement und Ringier in einen grösseren Kontext. «Alle Journalisten und Politiker, die im Bundeshaus verkehren, wissen, dass Indiskretionen normal sind». Dass es sich um eine bewusste Einflussnahme auf den «Blick» gehandelt habe, sei aktuell «reine Spekulation». Für alle Beteiligten gelte die Unschuldsvermutung.

Doch Würth und Heer liessen die Einwände Molinas nicht gelten. «Der Fall ist so offensichtlich und klar», sagte Heer und verwies auf eine Aussage Mark Walders, wonach Ringier die Regierung mit seiner Berichterstattung habe unterstützen wollen im Kampf gegen das Virus. «Walder sagte, die Aussage solle im kleinen Kreis bleiben. Es ist klar, dass das richtig stinkt».

Heer fordert, dass Berset sein Schweigen bricht

Einig waren sich die Gäste einzig darin, dass die Sache nun aufgeklärt werden müsse. «Das ist auch im Interesse von Alain Berset», sagte Molina. Für Alfred Heer besteht jedoch die Gefahr, dass das Strafverfahren zu lange dauern wird. «Berset und Lauener wollen die Sache aussitzen.» Für ihn ist unverständlich, weshalb Berset zu den politischen Vorwürfen bisher geschwiegen hat.

Ein Rücktritt Bersets ist für Molina aktuell nicht denkbar. «Berset hat uns sehr erfolgreich durch die Pandemie geführt und ist nach wie vor ein super Bundesrat.» Für ihn stellt sich auch die Frage parteipolitischer Interessen hinter den neusten Enthüllungen. «Es ist kein Zufall, dass die Befragungsprotokolle von letztem Mai genau zu Beginn des Wahljahres an die Medien gelangten.»

