Konsolidierte Rechnung 2020 Corona-Pandemie verursacht hohes Defizit beim Bund Der Bundesrat hat am Mittwoch die konsolidierte Rechnung 2020 genehmigt. Diese schliesst mit einem Verlust von 14,2 Milliarden Franken ab. Grund dafür sind die Corona-Massnahmen des Bundes. 14.04.2021, 11.10 Uhr

Die konsolidierte Rechnung 2020 des Bundes schliesst aufgrund der Coronamassnahmen mit einem Minus von 14,2 Milliarden Franken.

(abi) Die konsolidierte Rechnung des Bundes weist ein Defizit von 14,2 Milliarden Franken aus. Der Verlust sei in erster Linie auf die umfangreichen Massnahmen des Bundes zur Bewältigung der Corona-Pandemie zurückzuführen, schreibt das Eidgenössische Finanzdepartement (EFD) am Mittwoch in einer Mitteilung. Im Vorjahr schloss die Rechnung noch mit einem Gewinn von 11,2 Milliarden ab.