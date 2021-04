Komplikationen nach Corona-Infektion Premiere: Universitätsspital saugt Blutgerinnsel in der Hauptschlagader durch Katheter ab Am Universitätsspital Zürich entwickelte ein 66-jähriger Mann nach überstandener Corona-Infektion ein grosses Blutgerinnsel in der Hauptschlagader. Durch eine erstmals angewendete Methode konnte der Patient erfolgreich behandelt werden. 19.04.2021, 10.41 Uhr

Das entfernte Blutgerinnsel im Filter. Mit rund 3 Zentimetern war es überdurchschnittlich gross. USZ

(sim) Spezialisten des Universitätsspitals Zürich (USZ) haben einem Patienten mit einer neuartigen Methode, die in der Schweiz erstmals zur Anwendung kam, ein rund drei Zentimeter grosses Blutgerinnsel aus der Hauptschlagader entfernt. Das schreibt das USZ am Montag in einer Mitteilung.