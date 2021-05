Kommission AHV: Rentenverbesserungen sollen nicht zu Einbussen bei Ergänzungsleistungen führen Die Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit (SGK) des Nationalrates will nicht, dass die Kompensation für die Frauen der Übergangsgeneration die Ergänzungsleistungen beeinträchtigt. 06.05.2021, 15.34 Uhr

(agl) Die Vorlage zur Stabilisierung der AHV ist bereit für die Beratung in der Sommersession. Die SGK des Nationalrats hat die Vorlage in der Gesamtabstimmung angenommen, wie es in einer Mitteilung der Parlamentsdienste vom Donnerstag heisst. Zuvor hatte sie nochmals die Frage vertieft behandelt, wie sich die beschlossenen Ausgleichsmassnahmen für die ersten von der Erhöhung des Rentenalters betroffenen Frauen auf einen allfälligen Bezug von Ergänzungsleistungen auswirken würden.