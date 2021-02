Knappheit 1500 Tonnen: Schweiz will noch mehr Butter importieren Schweizer Butter bleibt Mangelware. Der Bund will deshalb weitere 1500 Tonnen Butter aus dem Ausland importieren und hat dazu das Zollkontingent erhöht. 16.02.2021, 09.43 Uhr

Butter ist in der Schweiz ein knappes Gut. Keystone

(abi) Seit dem vergangenen Jahr besteht eine hohe Nachfrage nach Milchprodukten. Das hat zu einer Knappheit an Butter auf dem Schweizer Markt geführt. Ein Grund: Die Wertschöpfung in der Käseproduktion ist grösser als in der Produktion von Butter und Magermilchprodukten. Deshalb wird ein Grossteil der Milch auch weiterhin zu Käse verarbeitet. Um dieser Knappheit zu begegnen, hat das Bundesamt für Landwirtschaft (BLW) entschieden, das Zollkontingent für Butter um 1500 Tonnen zu erhöhen. Das teilte das BLW am Dienstag mit.