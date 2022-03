Ständerat will keinen sicheren Lehrabschluss für Asylsuchende

Knapper Entscheid Lehrabbruch bei negativem Asylentscheid: Ständerat bleibt hart Der Ständerat will nicht, dass Asylsuchende bei einem negativen Entscheid ihre Berufslehre in jedem Fall beenden können. Die bestehenden Mechanismen reichten aus, um Lösungen zu finden. 07.03.2022, 18.05 Uhr

Der Ständerat will keine Gesetzesänderung, um abgewiesenen Asylsuchenden den Lehrabschluss zu ermöglichen. (Symbolbild) Keystone

Geht es nach dem Nationalrat, sollen Lernende nach einem negativen Asylentscheid nicht zu einem Lehrabbruch gezwungen werden. Er hatte im letzten Herbst einer entsprechenden Motion mit 118 zu 71 Stimmen zugestimmt. Am Montag hat aber der Ständerat der Vorlage mit 22 zu 20 Stimmen knapp einen Riegel geschoben.

Die Mehrheit in der kleinen Kammer sieht keinen Handlungsbedarf. Obwohl es für die Betroffenen und die Ausbildungsbetriebe unbefriedigend sei, gehört es laut der zuständigen Kommission «zu einer glaubwürdigen Asylpolitik», dass eine asylsuchende Person bei einem negativen Asylentscheid das Land verlässt, so Daniel Fässler (Mitte/AI).

Das Problem betreffe aufgrund der 2019 in Kraft getretenen beschleunigten Asylverfahren zudem nur noch eine geringe Anzahl Personen. Der Ständerat teilte am Montag die Ansicht, dass für diese Fälle genügend geeignete Instrumente zur Verfügung stehen, um eine Lösung zu finden. Eine sachgerechte Vollzugspraxis, die den jeweiligen Fällen gerecht werde, sei hier wichtiger als eine Gesetzesänderung, so Fässler.

Betroffene sind dem Ermessen der Behörden ausgesetzt

Die Sicht der Kommissionsmehrheit blieb jedoch nicht unangefochten. Fast die Hälfte der Ständerätinnen sah wie der Nationalrat gesetzlichen Handlungsbedarf. Daniel Jositsch (SP/ZH) führte an, dass die Fälle von erzwungenen Lehrabbrüchen aktuell zwar seltener seien. Doch auch mit dem neuen System könne es wieder zu Engpässen kommen. «Dann haben wir wieder die gleich Situation», so Jositsch. «Wir müssen für die Zukunft Rechtsansprüche im Gesetz verankern.»

Lehrbetriebe und Lernende sollten sich darauf verlassen können, dass eine begonnene Ausbildung abgeschlossen werden kann, fügte Stefan Engler (Mitte/GR) an. Aktuell seien die Betroffenen dem Ermessen der jeweiligen Behörde ausgesetzt, weshalb es für sie Rechtssicherheit brauche. Es gehe auch darum, den Einsatz der Ausbildungsbetriebe wertzuschätzen, so Elisabeth Baume-Schneider (SP/JU).

Die Motion geht auf den GLP-Nationalrat Jürg Grossen (BE) zurück. Er fordert nach einem negativen Asylentscheid flexiblere Bedingungen für Lernende. Die Möglichkeit für Ausnahmen werde zu selten genutzt und die Voraussetzungen auf Bundesebene seien zu restriktiv. So gehe insbesondere die Bedingung, dass die betroffene Person mindestens fünf Jahre lang die obligatorische Schule in der Schweiz besucht haben muss, zu weit. Mit dem Ständerats-Nein ist das Anliegen jetzt jedoch vom Tisch. Auch der Bundesrat hatte sich für die Ablehnung ausgesprochen. (agl)