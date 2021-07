Klimawandel Schweiz verfehlt CO2-Ziel: Nun steigt die Abgabe auf Brennstoff ab nächstem Jahr Die CO 2 -Emissionen aus Brennstoffen wie Heizöl oder Erdgas sind 2020 kaum gesunken. Weil die Schweiz damit ihr CO 2 -Ziel nicht erreicht, steigt die CO 2 -Abgabe. 07.07.2021, 11.20 Uhr

Die CO 2 -Abgabe auf Heizöl wird ab nächstem Jahr teurer. (Symbolbild) Keystone

Die Abgabe wird seit 2008 auf fossilen Brennstoffen wie Heizöl oder Erdgas erhoben. Sie wird automatisch erhöht, wenn die festgelegten Zwischenziele für die CO 2 -Emissionen aus Brennstoffen nicht erreicht werden. Nun ist klar: Die Ziele für 2020 hat die Schweiz nicht erreicht. Die CO 2 -Emissionen hätten gegenüber 1990 um 33 Prozent verringert werden müssen. Das Minus liegt aber bei 31 Prozent.

Das geht aus der CO 2 -Statistik hervor, die das Bundesamt für Umwelt (Bafu) am Mittwoch veröffentlichte. Letztes Jahr verharrten die Ausstösse fast auf demselben Niveau wie 2019. Keinen Effekt zeigten die Massnahmen zur Bekämpfung der Coronapandemie – wie dies in anderen Bereichen wie Verkehr der Fall gewesen war.