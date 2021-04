Klimawandel CO2-Ausstoss: Schweiz dürfte Klimaziel für 2020 verfehlen Die Schweiz hat sich verpflichtet, den Ausstoss von Treibhausgas bis 2020 um einen Fünftel zu verringern – gegenüber 1990. Nach Einschätzung des Bundes wird sie das Ziel nicht erreichen. 12.04.2021, 12.29 Uhr

Im Verkehr sind die CO 2 -Emissionen in den letzten 30 Jahren gestiegen. (Symbolbild) Keystone

(rwa) Die Treibhausgasemissionen beliefen sich hierzulande 2019 auf 46,2 Millionen Tonnen CO 2 -Äquivalente. Das sind nur 0,3 Millionen Tonnen weniger als im Jahr davor, wie das Bundesamt für Umwelt (Bafu) am Montag bekanntgab. Gegenüber 1990 lagen die Emissionen um 14 Prozent tiefer. Damit dürfte die Schweiz ihr nationales Klimaziel für 2020 von minus 20 Prozent CO 2 -Emissionen gegenüber 1990 verfehlen, schätzt der Bund. Deshalb seien verstärkte Massnahmen, wie sie das neue CO 2 -Gesetz vorsehe, «unumgänglich».