Urek-S für Übergangslösung bei CO2-Gesetz

Klimaschutz Übergangslösung für CO2-Gesetz kommt durch Ständeratskommission Weil das Volk das neue CO 2 -Gesetz abgelehnt hat, drohen Klimaschutzmassnahmen auszulaufen. Die Umweltkommission des Ständerates bejaht deshalb eine Übergangslösung. 22.10.2021, 18.09 Uhr

Trotz der Ablehnung des neuen CO 2 -Gesetzes soll das Reduktionsziel weiterhin gelten. Keystone

Mit der vom Nationalrat befürworteten Anpassung des CO 2 -Gesetzes werde sichergestellt, dass in der Schweiz auch ab 2022 noch eine Kompensationspflicht für Treibstoffe und Zielvereinbarungen für Unternehmen möglich bliebe. Dieser Ansicht ist eine Mehrheit der Kommission für Umwelt, Raumplanung und Energie des Ständerates (Urek-S). Sie hat die entsprechende Revision am Freitag angenommen, wie die Parlamentsdienste melden.