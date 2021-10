Klimaschutz Leere Büros, weniger Dienstreisen: Pandemie lässt Umweltbelastung der Bundesverwaltung sinken Die Bundesverwaltung hat die Umwelt im Coronajahr 2020 deutlich weniger belastet als im Vorjahr. Flugreisen beeinträchtigten sie insgesamt weniger als der Papierverbrauch. 13.10.2021, 11.10 Uhr

Bundesratsjets und Helikopter verursachten fast die Hälfte der Treibhausgas-Emissionen für Flugreisen. Keystone

2020 verursachte die Bundesverwaltung 1,2 Millionen Umweltbelastungspunkte pro Vollzeitstelle. Das ist fast die Hälfte wie noch im Vorkrisenjahr 2019, wie das das Bundesamt für Energie (BFE) am Mittwoch mitteilte. Der Bundesrat hat den entsprechenden Bericht an seiner Sitzung zur Kenntnis genommen. Die angewandte Berechnungsmethode der Umweltbelastung umfasst verschiedene Werte wie die wie Emissionen in Boden, Wasser und Luft sowie auch Lärmemissionen.