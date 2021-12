Klimaschutz Fortführung der Massnahmen: Parlament einigt sich beim CO2-Gesetz Nach der Schlappe an der Urne gibt das Parlament grünes Licht, um die heutigen Massnahmen im CO2-Gesetz fortzuführen. Der Nationalrat ist bei der letzten Differenz dem Ständerat gefolgt. 06.12.2021, 16.02 Uhr

Die Schweiz solle bei den Pariser Klimazielen auf Kurs bleiben, findet das Parlament. (Symbolbild) Keystone

Nach dem Scheitern des CO2-Gesetzes drohen einige der bestehenden Instrumente zum Klimaschutz bereits Ende Jahr auszulaufen, wie die Kompensationspflicht für die Importeure von Benzin und Diesel. Das möchte das Parlament verhindern. Bereits letzte Woche haben National- und Ständerat ein Gesetz gutgeheissen, mit dem die bestehenden Massnahmen bis 2024 verlängert werden. Ziel ist es, dass die Schweiz beim Pariser Klimaabkommen auf Kurs bleibt. Gemäss Gesetz sollen die Emissionen jährlich um 1,5 Prozent gegenüber 1990 verringert werden, drei Viertel davon im Inland.

Nationalrat folgt Ständerat bei letzter Differenz

Am Montag hat der Nationalrat in seiner Beratung noch die letzten Differenzen bei der Vorlage bereinigt. So wollte der Ständerat nicht, dass Zielvereinbarungen mit den bestehenden Agenturen bis Ende 2024 im Gesetz verlängert werden müssen. Dies sei aufsichtsrechtlich problematisch, so der Tenor in der kleinen Kammer. Nun hat auch der Nationalrat in der Frage eingelenkt. Man sei zwar der Auffassung, dass die Vereinbarungen weitergeführt werden sollen, sagte Martin Bäumle (GLP/ZH) für die zuständige Kommission. Der Bund müsse aber frei bleiben, allfällige Bedingungen noch anzupassen. Die Vorlage ist nun bereit für die Schlussabstimmung.

Auch der Bundesrat ist bereits aktiv geworden. Bis Ende Jahr möchte er ein neues CO2-Gesetz vorlegen. Im Gegensatz zur gescheiterten Vorlage soll die Neuauflage keine höheren Abgaben vorsehen. Die Revision soll auf dem bestehenden CO2-Gesetz basieren. Wo nötig werden die Instrumente effizienter eingesetzt. Im Vordergrund stehen Massnahmen, die es der Bevölkerung ermöglicht, den CO2-Ausstoss im Alltag zu reduzieren. (agl/rwa)