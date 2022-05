Bund und Stiftung Klimarappen regeln Einsatz von Restvermögen

Klimaschutz Bund und Stiftung Klimarappen regeln Einsatz von bis zu 70 Millionen Franken Der Stiftung Klimarappen stehen noch Gelder von 50 bis 70 Millionen Franken zur Verfügung. Nun hat die Stiftung seine Vereinbarung mit dem Bund für die Verwendung des Restvermögens bis 2032 erneuert. 16.05.2022, 11.19 Uhr

Die Stiftung Klimarappen soll ihr Restvermögen unter anderem in CO2-Abscheidungs- und Speicherungstechnologien investieren. (Symbolbild) Branko De Lang

Die Stiftung Klimarappen wurde 2005 von der Privatwirtschaft gegründet als Alternative zur Einführung einer CO 2 -Abgabe auf Treibstoffe. Sie erhob bis 2012 unter dem damals geltenden CO 2 -Gesetz einen Aufschlag von 1 bis 1,5 Rappen pro Liter Treibstoff und nahm so insgesamt 718 Millionen Franken ein. Damit finanzierte sie Klimaschutzprojekte zur Reduktion der Treibhausgas-Emissionen.

Nach dem Ende ihrer Aktivitäten verblieben der Stiftung noch rund 150 Millionen. In zwei Vereinbarungen 2013 und 2016 hatte die Stiftung bereits mit dem Bund festgehalten, dass mit dem verbliebenen Vermögen ausländische Zertifikate erworben werden, damit die Schweiz ihr Klimaziel unter dem Kyoto-Protokoll einhalten kann. Nun haben das Umweltdepartement und die Stiftung Klimarappen eine dritte Vereinbarung unterzeichnet, wie sie am Montag mitteilen.

CO 2 aus der Atmosphäre entziehen

Diese regelt den Einsatz des Restvermögens im Umfang von 50 bis 70 Millionen Franken. Bis 2032 sollen die Gelder in privatwirtschaftliche Klimaschutzprojekte im In- und Ausland fliessen. Konkret sollen damit vor allem Projekte unterstützt werden, bei denen CO 2 der Atmosphäre entzogen, oder direkt an Anlagen abgeschieden und dann dauerhaft im Untergrund gespeichert wird.

Der Einsatz dieser Negativemissionstechnologien respektive CO 2 -Abscheidungs- und Speicherungstechnologien ist laut dem Bundesrat zwingend notwendig, um das Ziel von netto null Emissionen bis 2050 zu erreichen. Die Emissionsreduktionen, die unter der jüngsten Vereinbarung erzielt werden, soll die Stiftung Klimarappen bis spätestens Ende Juni 2032 dem Bund übermitteln. (dpo)