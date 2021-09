Freiburg schickt Klimagesetz in Vernehmlassung

Klimapolitik Klimaschutz wird Regierungssache: Freiburg plant kantonales Klimagesetz Der Kanton Freiburg will den Klimaplan mit gesetzlichen Grundlagen versehen. Den Lead übernimmt die Regierung, die Umweltdirektion soll den anderen Departementen auf die Finger schauen. Peter Walthard 08.09.2021, 14.30 Uhr

Das Freiburger Kantonsgebiet (hier Bule mit dem Moléson) soll resilienter gegenüber den Folgen des Klimawandels werden. Keystone