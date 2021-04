Klimajugend Protestcamp gegen Holcim: Zwei Aktivisten harren weiter auf Baum aus Die beiden verbleibenden Umweltaktivisten auf dem Hügel Mormont in der Waadt zeigen sich unbeirrt. Die Polizei versucht vergeblich, sie zur Aufgabe zu bewegen. Die Verhandlungen dauern an. Aktualisiert 02.04.2021, 16.20 Uhr

Hängematte in luftiger Höhe: Auch letzte Nacht harrten die beiden letzten Aktivisten aus. Keystone

(rwa) Die Polizei hatte das Protestcamp auf dem Hügel Mormont bei Eclépens in der Waadt am Dienstag geräumt. Vertreter der Klimajugend besetzten das Gelände, um so dessen Abtragung für die Zementproduktion zu verhindern. Doch noch immer befinden sich zwei Aktivisten auf dem Areal. Sie weigern sich weiterhin, von einem Baum herunterzukommen.