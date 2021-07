Kirche Zürcher Grossmünster wird für 35 Millionen Franken saniert Das Grossmünster in Zürich muss saniert werden. Gleichzeitig wird die Infrastruktur für den kirchlichen und zivilen Betrieb angepasst. Die Kosten belaufen sich auf rund 35 Millionen Franken. 08.07.2021, 09.28 Uhr

Das Grossmünster in Zürich ist ein beliebtes Fotosujet bei Einheimischen und Touristen. Nun soll es saniert werden. Keystone

Die Grossmünster-Kirche mit ihren Doppeltürmen ist eines der bekanntesten Wahrzeichen der Stadt Zürich und in der ganzen Schweiz bekannt. Nun soll die Kirche, die zwischen 1100 und 1220 erbaut wurde, Instand gesetzt werden. Das teilte der Zürcher Regierungsrat am Donnerstag mit. Er will damit die mittelalterliche Substanz langfristig erhalten und den kirchlichen und zivilen Betrieb verbessern.