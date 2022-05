Kirche Reformierte Kirche zahlt 50'000 Franken nach Fall Locher Der oberste Reformierte der Schweiz musste nach neun Jahren im Amt nach Vorwürfen zurücktreten. Nun hat die Beschwerdeführerin eine Entschädigung erhalten. 03.05.2022, 18.46 Uhr

Der Rücktritt des Kirchenbund-Präsidenten Gottfried Locher hängt mit einer Affäre zusammen. Keystone

Dem ehemaligen Kirchenbund-Präsidenten Gottfried Locher wird vorgeworfen, dass er in mehreren Fällen seine Macht ausgenutzt habe, um Frauen auch gegen deren Willen nahe zu kommen. Nun hat die Evangelisch-reformierte Kirche Schweiz (EKS) einer Frau 50'000 Franken bezahlt. Sie war die Beschwerdeführerin im Fall Locher. Mit dem Geld sollen einen Teil der ihr entstandenen Rechtsvertretungskosten gedeckt werden und auch eine Genugtuung ist eingerechnet. Diese werde «auf Wunsch der Beschwerdeführerin Organisationen in den Bereichen Gewaltprävention und Opferhilfe zukommen», wie es in einer Mitteilung der EKS vom Dienstag heisst. Die Zahlung erfolge ohne Anerkennung einer Rechtspflicht.