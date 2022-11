Gewalt in Erziehung: Kinder sollen besser geschützt werden

Kindeswohl Keine Gewalt in Erziehung: Politik möchte Kinder besser schützen Kinder sollen besser vor körperlicher Bestrafung und seelischen Verletzungen geschützt werden. Die Rechtskommission des Ständerates unterstützt deshalb einen Vorstoss, die gewaltfreie Erziehung rechtlich zu verankern – gegen den Willen der Regierung. Reto Wattenhofer 04.11.2022, 11.20 Uhr

Laut einer Studie wird beinahe jedes zweite Kind mit körperlicher oder seelischer Gewalt bestraft. (Symbolbild) zvg

Die Zahlen liessen aufhorchen: Eine im Oktober 2020 publizierte Studie der Universität Freiburg ergab, dass fast jedes zweite Kind in der Schweiz körperliche oder seelische Gewalt in seiner Erziehung erleidet. Für die Rechtskommission des Ständerates ist das zu viel. Sie spricht sich deshalb für eine Motion der Freiburger Mitte-Nationalrätin Christine Bulliard-Marbach aus. Der Entscheid fiel mit 8 zu 3 Stimmen, wie die Parlamentsdienste am Freitag mitteilten.