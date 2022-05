Kinderhilfswerk Terre des Hommes nimmt so viel Geld ein wie noch nie Rekordhohe Einnahmen: Terre des Hommes Schweiz hat im vergangenen Jahr fast 10 Millionen Franken eingenommen. Davon flossen über 5 Millionen nach Afrika und Lateinamerika. 25.05.2022, 06.32 Uhr

Das Schweizer Kinderhilfswerk Terre des Hommes erhielt im vergangenen Jahr so viel Geld wie noch nie. Keystone

Das Kinderhilfswerk Terre des Hommes Schweiz hat im vergangenen Jahr mit Einnahmen von fast 10 Millionen Franken das beste Finanzergebnis seiner Geschichte erzielt. Die Zuwendungen von Privatpersonen, Organisationen und der öffentlichen Hand bestätigen: Wir sind glaubwürdig unterwegs und bleiben auf Kurs», wird Reto Mischler, Leiter Kommunikation und Fundraising, in einer Mitteilung vom Mittwoch zitiert.

Rund 1,4 Millionen Franken oder 15 Prozent der Einnahme habe das Kinderhilfswerk für die Information und Sensibilisierung in der Schweiz eingesetzt – etwa für die Studie zu Schweizer Waffenexporten nach Brasilien. Über 5 Millionen Franken flossen in lokale Projekte in Afrika und Lateinamerika, wie es weiter heisst. Dabei geht es um Projekte mit den Schwerpunkten Friedenskultur, Gesundheit und nachhaltige Lebensgrundlagen für Jugendliche und ihre Familien. (abi)