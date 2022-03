Hochansteckende Newcastle-Krankheit im Kanton Jura nachgewiesen

Keine Verbindung zu Zürcher Fall Hochansteckende Newcastle-Krankheit bei Legehennen im Jura festgestellt In einem Geflügelbetrieb bei Delémont ist die hochansteckende Newcastle-Krankheit ausgebrochen. Um eine Weiterverbreitung der Tierseuche zu verhindern, werden 15'000 Legehennen getötet. 15.03.2022, 17.39 Uhr

In einem jurassischen Geflügelbetrieb mit 15'000 Legehennen ist die Newcastle-Krankheit ausgebrochen. Es ist dies der zweite Fall 2022. (Symbolbild) Keystone

Der Veterinärdienst des Kantons Jura hat den betroffenen Betrieb per sofort gesperrt. Nur noch Personen, welche die Tiere versorgen oder für den Vollzug zuständig sind, haben Zutritt zu den Stallungen. Drei und zehn Kilometer um den Betrieb in Develier ist zudem eine Schutz- und eine Überwachungszone eingerichtet worden, schreiben der Kanton und das Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen (BLV) am Dienstag in einer gemeinsamen Mitteilung. Die Herkunft der Krankheit im Fall des jurassischen Geflügelbetriebs ist laut den Behörden noch offen.