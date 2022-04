Kartellrecht Wettbewerbskommission kümmert sich verstärkt um digitale Märkte Die Digitalisierung biete nicht nur Chancen, sondern auch Gefahren für den Wettbewerb, mahnt die Weko. Einen Mehraufwand deswegen können die Wettbewerbshüter aber nicht feststellen. 26.04.2022, 11.55 Uhr

Direktor Patrik Ducrey informierte an der Jahresmedienkonferenz über die Bedeutung der Digitalisierung für die Arbeit der Weko. (Archiv) Keystone

Insgesamt führte die Wettbewerbskommission (Weko) vergangenes Jahr 20 Untersuchungen durch. Das sind praktisch gleich viele wie in den beiden Vorjahren, wobei dieser Wert leicht unterdurchschnittlich sei, wie die Weko am Dienstag mitteilt. Auch die Zahl der Vorabklärungen und Marktbeobachtungen sowie die Zahl der geprüften Zusammenschlüsse sei 2021 tiefer ausgefallen als in den Vorjahren. Praktisch gleich geblieben ist derweil die Anzahl hängiger Beschwerden vor Gerichten, wie dem gleichentags vorgestellten Jahresbericht der Wettbewerbshüter zuhanden des Bundesrats zu entnehmen ist.