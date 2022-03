Kartellgesetz Knebelverträge: Ständerat will Garagisten besser schützen Die Schweizer Garagisten sind den internationalen Autoherstellern und Importeuren oft ausgeliefert. Eine rechtlich verbindliche Regelung soll dies künftig verhindern. Das hat der Ständerat entschieden. André Bissegger 14.03.2022, 18.57 Uhr

Knebelverträge: Der Ständerat will Garagisten besser vor den internationalen Autoherstellern und Importeuren schützen. (Symbolbild) Keystone

Der Ständerat will Autokäufer und vor allem Garagisten besser vor wettbewerbsverzerrenden und gebietsabschottenden Praktiken der internationalen Autoherstellern schützen. Er stimmte am Montag einer Motion von Nationalrat Gerhard Pfister (Die Mitte/ZG) einstimmig bei einer Enthaltung zu. Nun muss der Bundesrat das Anliegen umsetzen.

Konkret soll er die sogenannte KFZ-Bekanntmachung der Wettbewerbskommission (Weko) in eine rechtlich verbindliche Regelung einfliessen lassen. Mit Bekanntmachungen orientiert die Weko die Marktteilnehmer darüber, wie sie das Kartellgesetz auslegt und anwendet. Für Verwaltungs- und Zivilgerichte sind sie rechtlich jedoch nicht bindend.

KFZ-Bekanntmachung funktioniert in der Praxis nicht

Die KFZ-Bekanntmachung soll verhindern, dass internationale Hersteller und Importeure Garagisten in der Schweiz durch Knebelverträge an sich binden und sie so im freien Wettbewerb beschränken. Sie gibt den Garagisten etwa die Möglichkeit, mehrere Automarken zu führen, Zweigstellen zu eröffnen oder Bezugsquellen für Neuwagen, Ersatzteile und Zubehör frei wählen zu können. Auch regelt sie den Umgang mit Garantiearbeiten.

Gemäss Pfister ist der Vollzug der Bekanntmachung in der Praxis jedoch «ungenügend bis inexistent». Die Weko könne sie mangels Ressourcen bei den über 5000 Unternehmen im Gewerbe nicht durchsetzen, schreibt er in seinem Vorstoss. Die Zivilgerichte wiederum ignorierten die Bekanntmachung. Dies hat zur Folge, dass Konsumenten und Garagen vor Gericht scheitern, wenn sie ihr Recht gegenüber internationalen Herstellern durchsetzen wollen.

Bundesrat wehrte sich vergeblich

Handlungsbedarf sah auch die ständerätliche Kommission. «Wir tun gut daran, diese 5000 Gewerbebetriebe in die Lage zu versetzen, dass sie ihre Arbeit machen können», sagte Berichterstatter Ruedi Noser (FDP/ZH). Dies sei auch im Interesse der Kunden.

Der Bundesrat lehnte die Motion ab und sprach sich gegen eine Anpassung des Kartellrechts aus. Er sieht in einer spezifischen kartellrechtlichen KFZ-Verordnung keinen Zusatznutzen zur heutigen Situation. «Die Weko ist nahe an der Praxis und kann daher schnell reagieren», sagte Bundesrätin Karin Keller-Sutter vor dem Rat. Der Bundesrat sei mit einer Verordnung hingegen weniger flexibel. Zudem betonte sie, dass bislang nur wenige Fälle ans Zivilgericht weitergeleitet worden seien.