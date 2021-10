Kapo Zürich 19-Jähriger in Winterthur mit Messer schwer verletzt: Polizei verhaftet sechs Teenager Bei einer Auseinandersetzung zwischen Teenagern wurde am Samstagabend ein 19-Jähriger schwer verletzt. Die Polizei konnte nun sechs Personen festnehmen. 24.10.2021, 13.35 Uhr

Kantonspolizei Zürich.

Sandra Ardizzone / LTA

In Winterthur ist am Samstagabend bei einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen ein 19-Jähriger schwer verletzt worden. Nach 22 Uhr ging bei der Einsatzzentrale der Stadtpolizei Winterthur die Meldung ein, dass in der Nähe des Hauptbahnhofes Winterthur ein verletzter Mann aufgefunden worden sei, schrieb die Kantonspolizei Zürich am Sonntag in einer Mitteilung. Gemäss ersten Erkenntnissen kam es beim Salzhausplatz zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen, wobei auch eine Stichwaffe eingesetzt wurde.