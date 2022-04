Geflüchtete sollen besser zwischen Kantonen verteilt werden

Kantone Geflüchtete aus der Ukraine: Verteilschlüssel soll strenger eingehalten werden Geflüchtete mit Schutzstatus S sollen künftig streng nach Verteilschlüssel an die Kantone zugewiesen werden. Auch, wenn sie bereits über eine private Unterkunft verfügen. 12.04.2022, 18.55 Uhr

Der Sonderstab Asyl will Ungleichheiten zwischen den Kantonen ausgleichen. (Symbolbild) Keystone

Bis heute sind über 30'000 Menschen aus der Ukraine in die Schweiz geflohen. Rund die Hälfte von ihnen sei bereits vor der Registrierung beim Bund bei privaten Gastgebern untergebracht gewesen, schreibt das Staatssekretariat für Migration (SEM) in einer Mitteilung vom Dienstag. Personen, welche an einem bestimmten Ort Familienangehörige haben, wurden bisher demselben Kanton zugewiesen, auch wenn sie nicht bei den Verwandten untergebracht werden konnten.