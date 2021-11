An Schulen müssen wieder Masken getragen werden

Coronavirus Kanton Nidwalden: Schüler müssen ab Montag wieder Masken tragen Die Hälfte der neuen Covid-19-Fälle im Kanton Nidwalden sind auf das schulische Umfeld zurückzuführen. Der Regierungsrat hat daher die Maskenpflicht ab Sekundarstufe I und für sämtliche Lehrpersonen wiedereingeführt. Aktualisiert 19.11.2021, 10.14 Uhr

Im Kanton Nidwalden gilt ab Montag wieder eine Maskenpflicht ab der Sekundarstufe I. (Archivbild) Keystone

Der Nidwaldner Regierungsrat reagiere damit in Absprache mit dem Kantonsarzt auf die stark angestiegenen Covid-19-Fallzahlen, schreibt er in einer Mitteilung vom Freitag. Betroffen sind die Orientierungsschule, das gesamte Kollegium und die Berufsfachschule. Die Maskenpflicht gilt ab Montag auf dem Areal und in den Innenräumen von Bildungsstätten. Zudem müssen alle Lehrpersonen, weiteres schulisches Personal und externe Besucherinnen und Besucher Masken tragen, wie es weiter heisst.