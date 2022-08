Moutier soll 2026 vom Kanton Bern zum Jura wechseln

Strompreise Bisher höchster Anstieg: In Zofingen zahlt ein Durchschnittshaushalt im nächsten Jahr 405 Franken mehr für den Strom

Die Marktpreise für den Strom haben sich in den letzten zwölf Monaten versechsfacht. Auch die Kosten der vorgelagerten Netze sind angestiegen. Deshalb erhöht jetzt auch der Energieversorger StWZ in Zofingen per 1. Januar den Strompreis, und zwar im Schnitt um 42 Prozent. Für Gewerbe und Industrie wirds noch teurer.