Keystone-SDA

Kampfwahl Neuer Juso-Präsident: Nicola Siegrist folgt auf Ronja Jansen Rund 300 Delegierten der Juso haben an einer ausserordentlichen Jahresversammlung in Bern ein neues Präsidium gewählt. Nicola Siegrist folgt auf Ronja Jansen, die ihr Amt nach drei Jahren abgibt. Aktualisiert 19.06.2022, 17.46 Uhr

Der 25-jährige Zürcher Nicola Siegrist ist neuer Präsident der Juso Schweiz. ho Juso

Am Ende setzte sich Nicola Siegrist durch: Der 25-jährige Zürcher Kantonsrat und ehemalige Juso-Vizepräsident erhielt von den Delegierten der Jungpartei der SP 155 Stimmen, wie die Juso am Sonntagabend mitteilten. Siegrist will sich insbesondere für eine «geeinte Linke» einsetzen. Gewerkschaften, Bewegungen und Parteien arbeiteten «zu häufig vereinzelt an ihren Projekten», lässt er verlauten. Er halte einen «grundlegenden Umbau der Gesamtwirtschaft» für notwendig.

Gegen Siegrist angetreten war der Genfer Thomas Bruchez, aktueller Juso-Vizepräsident. Beide Kandidaten hätten sich neben ihrem Engagement im Rahmen der Juso auch tatkräftig in der Klimabewegung engagiert und plädierten für eine klare antikapitalistische Antwort auf die dringlichste Krise der Zeit, schrieb die Juso bei der Präsentation der Kandidaten.

Studium und Politik

Der 25-jährige Zürcher folgt damit auf Ronja Jansen, die ihr Amt nach drei Jahren abgibt. Unter ihrer Führung fand unter anderem der Abstimmungskampf zur 99-Prozent-Initiative statt. «Es ist Zeit, dass die neue Generation die Partei mit ihren Ideen und Projekten prägen kann», gab sie Mitte Februar bei ihrer Rücktrittsankündigung bekannt.

Ronja Jansen. Peter Klaunzer / Keystone

Jansen will sich nun wieder auf ihr Studium konzentrieren. Ausserdem ist die 27-Jährige in den Baselbieter Landrat nachgerückt. Ob sie dereinst wie ihre Vorgänger Cédric Wermuth, Fabian Molina und Tamara Funiciello im Nationalrat politisieren möchte, liess sie am Samstag in einem Interview mit dem «Blick» offen. «Die nationale Politik interessiert mich natürlich», sagte sie. «Aber ich weiss noch nicht, was meine Pläne sind. Fest steht: Ich bin noch lange nicht fertig mit der Politik!»

Ebenfalls am Sonntag verabschiedeten die Delegierten eine neue Initiative. Die Jungpartei will, dass Erbschaften über 50 Millionen Franken künftig zu 50 Prozent versteuert werden. Die zusätzlichen Einnahmen sollen für den Kampf gegen den Klimawandel eingesetzt werden. Der Startschuss für die Initiative fällt wohl im Herbst. (abi/wap)