Lobbyist im Sold des NDB: Untersuchung rüffelt Geheimdienst

«Kampfleserbriefschreiber» Lobbyist agierte heimlich im Auftrag des Geheimdienstes: Untersuchung rüffelt NDB Der ehemalige Geheimdienstchef hat mit einem Lobbyisten einen geheimen Vertrag abgeschlossen. Eine Administrativuntersuchung kommt zum Schluss, dass kein Straftatbestand vorliegt. Doch der NDB habe interne Weisungen «missachtet». Dario Pollice 01.12.2022, 13.21 Uhr

Ein Lobbyist war während fast zwei Jahren als Berater für den ehemaligen NDB-Chef tätig. Eine Untersuchung übt nun Kritik am Geheimdienst. (Symbolbild) Michel Canonica

Der Lobbyist Roger E. Schärer hat in seiner langjährigen Karriere viele Leserbriefe geschrieben, die in Zeitungen veröffentlicht wurden. In einigen davon lobte er den ehemaligen Geheimdienst-Chef Jean-Philippe Gaudin und Verteidigungsministerin Viola Amherd in den Himmel. Pikant dabei ist: Schärer stand insgeheim im Sold des Nachrichtendienst des Bundes (NDB). Die Tamedia-Zeitungen haben den Fall Anfang Jahr publik gemacht.