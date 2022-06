Kampagne «Schmarotzer-Politik» der Städte: Nationalrat lässt SVP abblitzen Der Nationalrat macht bei der Bewirtschaftung des Stadt-Land-Grabens nicht mit. Er hat einen Angriff der SVP auf die «Schmarotzer-Politik» der linken Städte ins Leere laufen lassen. Reto Wattenhofer 16.06.2022, 12.14 Uhr

Geht es nach der SVP, leidet die Schweiz an den «desolaten Verhältnissen» in den Städten (hier Bern). Keystone

Die SVP hat sich einen neuen Lieblingsfeind erdacht: die Städte. Oder besser: die linken Regierungen der Städte. Letzten Sommer hatte die Partei der «schädlichen Schmarotzer-Politik der links-grünen Städte» den Kampf angesagt. Am Donnerstag hat die Polemik das Bundeshaus erreicht.

Das Verdikt fiel deutlich aus: Der Nationalrat macht bei der Bewirtschaftung des Stadt-Land-Grabens nicht mit. Er hat die SVP abblitzen lassen. Zur Debatte standen zwei parlamentarische Initiativen, welche Städte beim Finanzausgleich schwächen wollten. So sollte der Beitrag an den soziodemografischen Lastenausgleich auf 70 Millionen Franken halbiert werden. Auch forderte die SVP, dass die besondere Belastung der Kernstädte von grossen Agglomerationen nicht mehr berücksichtigt wird.

Städte haben es selber in der Hand

Die SVP inszenierte sich in der Debatte als Verteidigerin der ländlichen Gebiete. Es könne nicht sein, dass die Landbevölkerung selbst verschuldete Kosten der Städte mittrage, sagte Lars Guggisberg (BE). Manuel Strupler (TG) bemühte Gottfried Keller: «Das lustig gemütliche Leben auf Kosten anderer.» Mike Egger (SG) ergänzte, die städtische Bevölkerung schaffe durch politische Entscheide ihre soziodemografischen Verhältnisse selber. Auch profitierten die Städte als Standorte von Unternehmen und Verwaltungen, was so «attraktives Steuersubstrat» anziehe.

Dieses Narrativ konnte Kommissionssprecherin Claudia Friedl (SP/SG) so nicht stehen lassen. Die Argumentation stimme nicht. Es sei richtig, dass die besonderen Lasten der städtischen Zentren von der gesamten Gesellschaft getragen werde. Schliesslich müssten die Städte Sozial- und Gesundheitsleistungen sowie andere Leistungen anbieten, die der gesamten Bevölkerung zugutekommen.