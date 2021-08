Bürgerliche Jungunternehmer gegen Initiative der Juso

Kampagne Angst um Start-Ups und Nachfolge: Jungbürgerliche gegen 99%-Initiative Die bürgerlichen Jungparteien wollen es mit den Juso aufnehmen: Sie fahren eine eigene Kampagne gegen die Steuerinitiative der SP-Jugend. Peter Walthard 03.08.2021, 10.00 Uhr

Startups fürchten um «Business Angels»: Die bürgerlichen Jungparteien führen Argumente von Jungunternehmern ins Feld. (Symbolbild) Keystone

Beteiligt sind neben der Jungen SVP, den Jungfreisinnigen auch der Jungen Mitte auch die Jungen Grünliberalen. An einer Medienkonferenz eröffneten am Dienstag Nachwuchsunternehmer aus allen vier Jungparteien den Abstimmungskampf. Allen gemein ist die Sorge, dass die Steuerpläne der Juso gerade jungen Geschäftsleuten und Unternehmern das Wirtschaften schwer machen könnte. Die sogenannte «99%-Initiative» will Kapitaleinkommen aus Zinsen oder Dividenden stärker besteuern.