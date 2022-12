Grünes Licht: Glarus darf zwei Jungwölfe abschiessen

Kärpf-Rudel Glarner Wildhut darf zwei Jungwölfe abschiessen Der Kanton Glarus will das Verhalten des Kärpf-Rudels ändern. Dazu will die Wildhut zwei Jungwölfe abschiessen. Der Bund gab grünes Licht. 01.12.2022, 09.32 Uhr

Die Wölfe in der Schweiz werden zunehmend reguliert. Im Bild ein Bündner Wolf, der ein gerissenes und teilweise genutztes Reh abtransportiert. HO

Das Wolfsrudel am Kärpf in den Glarner Alpen sorgte in den Nutztierherden für grosse Schäden. Der Kanton Glarus stellte daher Anfang Oktober beim Bundesamt für Umwelt (Bafu) ein Gesuch, damit er das Rudel regulieren kann. Diesem hat das Bafu zugestimmt, wie es am Donnerstag mitteilte. Die Wildhut darf nun bis Ende März 2023 zwei Jungwölfe abschiessen.