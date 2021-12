Justiz SP Frauen fordern: Hass gegen Frauen soll strafbar werden Geschlechtsspezifische Gewalt soll strafrechtlich geahndet werden. Dies fordert eine parlamentarische Initiative der SP-Nationalrätin Min Li Marti. 12.12.2021, 11.40 Uhr

Am Samstag demonstrierten in Zürich rund 1000 Personen gegen Hass und Gewalt gegen Frauen . Keystone

Frauen seien überdurchschnittlich oft Zielscheibe von Gewalt und Hass im Internet, im familiären Umfeld, im Beruf, in der Schule und Freizeit sowie auf der Strasse. Deshalb fordert Min Li Marti: «Es braucht hier ein deutliches Signal», wird sie in einer Mitteilung der SP Frauen vom Sonntag zitiert. Die Zürcher Nationalrätin werde am Montag eine parlamentarische Initiative einreichen, die eine Anpassung des Strafgesetzbuches vorsieht. Konkret sollen darin Diskriminierung und Aufrufe zu Hass aufgrund des Geschlechts als Tatbestand aufgenommen werden.

Tamara Funiciello, Berner Nationalrätin und Co-Präsidentin der SP Frauen, pflichtet ihrer Kollegin bei: «Die Politik darf nicht länger wegschauen, sondern muss hier endlich Verantwortung übernehmen.» Bislang habe das Parlament eine entsprechende Anpassung des Strafgesetzbuches abgelehnt. Nun bestehe die Möglichkeit, diese Lücke zu schliessen.

Am Samstag haben gemäss verschiedenen Medienberichten rund 1000 Personen in Zürich an einer Kundgebung teilgenommen, um gegen Gewalt gegen Frauen zu demonstrieren. Dazu aufgerufen haben verschiedene Gruppierungen wie die SP Frauen sowie das Bündnis Ni Una Menos. (dpo)