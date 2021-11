Justiz-Initiative Politiker sehen sich in ihrer Arbeit bestätigt – Kritiker fordern Aus für Mandatssteuern Das deutliche Nein zur Justiz-Initiative werten Politiker als Bestätigung ihrer Arbeit sowie des aktuellen Wahlsystems für Bundesrichterinnen und Bundesrichter. Gegner sehen das anders. Samuel Thomi 28.11.2021, 14.50 Uhr

Adrian Gasser, der Vater der Justiz-Initiative, hier bei der Einreichung der Unterschriften 2019 in Bern. Keystone

Im Grundsatz konnte die Justiz-Initiative im Abstimmungskampf aus verschiedensten Kreisen auf Wohlwollen zählen. Am Ende hat ihr dies an der Urne jedoch wenig genützt. Das Stimmvolk verwarf die Vorlage am Ende mit 68 Prozent, so die Hochrechnung von gfs.bern. Damit werden Bundesrichterinnen und Bundesrichter auch künftig durch das Parlament gewählt und nicht per Los ernannt.